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        Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Aksaray'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:30
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        Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Aksaray'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, arazide 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Zanlıların kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.

        Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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