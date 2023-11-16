Aksaray Sultanhanı OSB'de arsa tahsis imzaları atıldı

Aksaray Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa tahsis imzaları atıldı.

Sultanhanı Kervansarayı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Sultanhanı OSB'de 6. bölge yatırım teşvik avantajları sunulduğunu söyledi.

Sultanhanı OSB'nin yaklaşık yatırım tutarının 1 milyar 800 milyon lira olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Çeşitli sanayi alanlarında 295 bin metrekarelik sanayi parseli 27 yatırımcıya tahsis edildi. Aksaray sanayimize hayırlar getirir inşallah. Aksaray'ımız her alanda büyüdüğü gibi sanayi alanında da büyüyor. Bu gibi gelişmeler bizleri sevindiriyor. Şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Yapılan konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu ve Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak ile 27 yatırımcı firma sahibi arsa tahsis imzalarını attı.