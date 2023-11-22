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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:36 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:36
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

        Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Sarah, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

        Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın)

        Setler: 25-23, 25-20, 25-16

        Süre: 76 dakika (26, 28, 22)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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