Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:Aksaray

Hakemler:Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Sarah, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın)

Setler: 25-23, 25-20, 25-16

Süre: 76 dakika (26, 28, 22)

AKSARAY

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