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        Aksaray'da fabrikaya kurulan güneş panelleriyle ekonomiye katkı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firma, fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle kurduğu güneş enerjisi sistemiyle karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:02
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        Aksaray'da fabrikaya kurulan güneş panelleriyle ekonomiye katkı
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firma, fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle kurduğu güneş enerjisi sistemiyle karşılıyor.

        Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 10 bin metrekare arazi üzerine kurulu tekstil geri dönüşüm fabrikası, elektrik giderlerini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji sistemlerine yöneldi. Bu kapsamda fabrikanın 3 bin 750 metrekarelik çatısına yüzde 55 hibe desteğiyle 1600 panel yerleştirilerek 600 kilovatlık güneş enerjisi sistemi kuruldu.

        - "Enerji giderimizi kendimiz karşılıyoruz"

        Fabrika sahibi Ünal Akın, AA muhabirine, fabrikada kumaş atıklarını işleyerek elyafa dönüştürdüklerini söyledi.

        Tek vardiya sisteminde aylık 400 ton geri dönüşüm kumaşı işlediklerini belirten Akın, şöyle konuştu:

        "Fabrikanın nakliye haricinde en büyük gideri enerji ihtiyacıydı. Bizim aylık normal vardiyada 65-70 bin kilovatlık elektrik ihtiyacımız oluyordu. Bu giderin çözümü için bir çalışmaya girdik. Bir arkadaşımız çatıya güneş enerji santrali yapma teklifi sundu. Bize ilk başta maliyeti çok ağır geldi. Yine de projemizi hazırladık. Bu arada bu işler için devletten destek var mıdır diye araştırmasını yaptık. Karşımıza TKDK çıkınca, müracaatımızı yaptık. 2-3 ay gibi kısa bir sürede projemiz onaylandı. Çalışmaları geçtiğimiz yıl kasımda başlattık ve bu yıl mayısta da elektrik üretmeye başladık."

        Güneş panelleri öncesinde fabrikada aylık 350-400 bin lira arasında elektrik gideri olduğunu anlatan Akın, "Şimdi biz bu enerji giderimizi kendimiz karşılıyoruz. Sadece elektrik faturasından yıllık 3,5-4 milyon lira kar elde edeceğiz. Fazla ürettiğimiz elektriği de dağıtıcı şirkete satıyoruz, oradan da 4 ay gibi kısa sürede 600-700 bin lira gelir elde ettik." diye konuştu.

        - "İş insanlarının devletin desteklerinden faydalanması gerekiyor"

        Akın, sistemi 7 milyon 232 bin liraya yaptırdıklarını, bunun 3 milyon 588 bin liralık kısmını hibe desteği olarak aldıklarını bildirdi.

        Bu tür yatırımların sanayiciye büyük katkı sunduğuna dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

        "Hem fabrikamın elektrik ihtiyacını karşılıyorum hem de ülkemizin enerji üretimine katkı sunuyorum. Bu manada çok iyi bir yatırım oldu. İş insanlarının devletin desteklerinden faydalanması gerekiyor. İş insanlarına fabrikalarının çatılarına güneş enerji santrali kurmalarını tavsiye ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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