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        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Aksaray'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi:

        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gazze'de okulların, hastanelerin, camilerin ve kiliselerin vurulduğunu, bebeklerin katledildiğini, dünyanın ise sesinin çıkmadığını belirterek, "Sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde barış tesis edilmesi için koşuşturma sürüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:39
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        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Aksaray'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi:
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        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gazze'de okulların, hastanelerin, camilerin ve kiliselerin vurulduğunu, bebeklerin katledildiğini, dünyanın ise sesinin çıkmadığını belirterek, "Sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde barış tesis edilmesi için koşuşturma sürüyor." dedi.

        Malkoç, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Ombudsmanlık ve Üniversiteler" programında, Türkiye'nin özelikle son 20 yılında her alanda önemli mesafeler aldığını söyledi.

        Kamu denetçiliği kurumunun halk ile devlet arasında çıkan problemlerin veya sorunların çözümü için mahkemeye gitmeden önce hakemlik ve ara buluculuk yapan bir kurum olduğunu anlatan Malkoç, şöyle konuştu:

        "Devletin kurumlarının hepsi insanlık için var. Bizim kuramlarımız gibi dünyada da birçok kurum var. Dünyada adaleti, huzuru ve barışı temin etmek için kurumlar kuruldu. Bunların başında Birleşmiş Milletler (BM) geliyor. Şunu görüyoruz ki özellikle İslam coğrafyasında herhangi bir olay olduğunda BM fazla bir fonksiyon ifa etmiyor. Hatta BM'nin aldığı kararlar çiğneniyor. Yani huzur ve barış sadece kendi içimizde veya ülkemizde değil dünyada da olacak ki dünyanın da huzuru ve barışı temin edilsin. Şuanda dünyada savaşlar, gözyaşları, açlık, kıtlık, göç, hukuksuzluk ve adaletsizlik var. Bu kadar güçlü ülkeler varken neden bunlar oluyor? Demek ki bu kurumlar yeteri kadar dünyaya huzuru ve barışı getiremiyor."

        Malkoç, dünyanın bir arayış içerisinde olduğunu Gazze'de yaşananları gördükçe yüreğinin sızladığını ifade etti.

        Gazze denilen alanın bir avuç yer olduğunu dile getiren Malkoç, "Gazze'de okullar, hastaneler, camiler ve kiliseler vuruluyor, bebekler katlediliyor. Dünyanın sesi maalesef çıkmıyor. Sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde barış tesis edilmesi için koşuşturma sürüyor. Biz sadece Gazze'de bunu yapmıyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da bunu yaptık. Karabağ'daki sorun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde ortadan kaldırıldı." diye konuştu.

        Malkoç, 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak tanımladıklarını, Cumhuriyetin 2. yüzyılında dünyada Türkiye rüzgarı eseceğini belirtti.

        - "Aslan olan Osmanlı Devleti, ölürken bir yavru doğurdu. Onun adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir"

        Osmanlı Devleti'nin dünyaya asırlarca adaletle nizam verdiğini aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

        "6 yüzyıl boyuncu adaletle dünyaya yön vermiş bir milletiz. Tarih boyuncu hep zorluklarımız oldu. Bu zorlukları hep beraber aştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yeni yüzyıla doğru yürüyoruz. Yolumuz açık, zekamız keskin, adımlarımız hak ve adalet üzerine olsun. Osmanlı Devleti 6 yüzyıl boyunca dünyanın en zor coğrafyası olan Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu yönetti. Ancak iç ve dış sebeplerden dolayı yenildi ve dağıldı. Aslan olan Osmanlı Devleti, ölürken bir yavru doğurdu. Onun adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Aslanın yavrusu aslan olur. O aslanın küçükken yani Türkiye Cumhuriyeti küçükken hakkı yendi, hukuku çiğnendi. Şimdi bu aslan büyüdü ve yüzüncü yılını kutladı. Etrafına bakıyor 'nerede hukukum çiğnendi, nerede hakkım yendi' Hakkını ve hukukunu aramaya başlayınca Avrupa Birliği rapor yayınlamaya, ABD'den farklı sesler çıkmaya başladı. Bunların ne dediği hiç önemli değil biz millet olarak bir yerde hakkımız varsa onu alırız, hukukumuzu ve hakkımızı kimseye çiğnetmeyiz."

        Malkoç, öğrencilere kendilerini yetiştirmeleri ve özellikle dil öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

        Program, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş'ın, Malkoç'a hediye vermesinin ardından sona erdi.

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        Galeri

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