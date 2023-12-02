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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 20:00 Güncelleme: 02.12.2023 - 20:00
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Halit Cerid

        Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Wilhite, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, İrem Çor, Liray Akpınar)

        Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Kunzler (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

        Setler: 25-19, 25-13, 25-15

        Süre: 71 dakika (26, 22, 23)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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