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        Aksaray'da üniversite öğrencisi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 21:00 Güncelleme: 03.12.2023 - 21:17
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        Aksaray'da üniversite öğrencisi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil, Aratol Mahallesi'nde Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Aksaray Üniversitesi tarih bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal'a (21) çarptı.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemelerin ardından Uysal'ın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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