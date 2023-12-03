Aksaray'da üniversite öğrencisi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil, Aratol Mahallesi'nde Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Aksaray Üniversitesi tarih bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal'a (21) çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Uysal'ın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

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