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        Aksaray'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Aksaray Valiliği, üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:41
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        Aksaray'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Aksaray Valiliği, üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aksaray Kız Öğrenci Yurdu önünde dün meydana gelen ve Aksaray Üniversitesi Tarih bölümünde okuyan Mine Nur Uysal'ın ölümüne sebep olan trafik kazasının herkesi derinden üzdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Kaza ile ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da çok yönlü adli soruşturma yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil, dün Aratol Mahallesi'nde Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Aksaray Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal'a (21) çarpmıştı. Uysal olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Gencay K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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