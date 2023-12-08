Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aksaray'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, Sultanhanı ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.B. gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametindeki aramada, ruhsatsız 56 av tüfeği ve 17 tabanca, 6 bin 334 tabanca fişeği, 16 av tüfeği şarjörü, 61 tabanca şarjörü, 10 av tüfeği dipçiği, 38 av tüfeği el kundağı ve 8 av tüfeği kabzesi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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