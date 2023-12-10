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        Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Aksaray'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:38
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        Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Aksaray'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen program kapsamında çok sayıda vatandaş, İl Müftülüğü önünde toplandı.

        Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde dövizler taşıyan grup, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüş sonrası açıklama yapan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı İlhan Demir, Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak İsrail'in zulmü durana kadar meydanlarda olacaklarını söyledi.

        Demir, tüm dünya halklarının zulme tepkisini açıkça göstermesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk ve tüm insanların vicdanında hapsedilmesi gerektiğini belirtti.

        Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Demir, "Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü için siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi adına yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir." dedi.

        Protesto, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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