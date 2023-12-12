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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:53
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, il dışından getirdikleri uyuşturucuyu sattıkları belirlenen A.D. (36), M.D. (40), A.B. (24) ve İ.B'yi (32) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

        Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 41 sentetik ecza hap ve bir miktar ekstazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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