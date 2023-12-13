Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Dünya şampiyonu para badmintoncu Avni Kertmen, başarılarıyla engel tanımıyor:

        ZEKERİYA KARADAVUT - Trafik kazasının ardından felç kalan ve tedavi için gittiği Almanya'da para badminton sporuyla tanışan Avni Kertmen, hem Almanya hem de Türkiye adına kazandığı başarılarla örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya şampiyonu para badmintoncu Avni Kertmen, başarılarıyla engel tanımıyor:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Trafik kazasının ardından felç kalan ve tedavi için gittiği Almanya'da para badminton sporuyla tanışan Avni Kertmen, hem Almanya hem de Türkiye adına kazandığı başarılarla örnek oluyor.

        Kertmen'in hayatı 24 yaşındayken Giresun'da iş dönüşü geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Kaza sonrası belden aşağısı felç olan ve yaklaşık bir yıl Türkiye'de tedavi gören Kertmen, gurbetçi ağabeyinin çağırması üzerine Almanya'ya gitti.

        Bu ülkede de tedavi gören ve bir Alman arkadaşının tavsiyesiyle 1999'da para badmintonla tanışan Kertmen, spordaki başarısını 1-3 Aralık'ta Aksaray'da Dağılgan Spor Salonu'nda düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda da tek erkekler ve karışık çiftlerde birinci olarak sürdürdü.

        - Spor hayatının en önemli yerinde

        61 yaşındaki Avni Kertmen, AA muhabirine, Almanya'da yaşadığını, sporla hayatının değiştiğini dile getirdi. Sporun hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatan Kertmen, şöyle konuştu:

        "2003, 2007'de Almanya adına, 2009 ve 2011'de Türkiye adına dünya şampiyonu oldum. 7 Avrupa şampiyonluğum bulunuyor. Engel tanımadım. Engelli vatandaşlarımız sadece badminton değil, hangi branşı seviyorlarsa onunla ilgilensin. Para badminton benim için çok iyi oldu, birçok insanla tanıştım ve çok ülke gezdim. Önemli olan spor yapmak. Engellilerin spora katılması gerekiyor. Hayatım elverdiği sürece spor yapmaya devam edeceğim."

        Kertmen, başarılarını sürdürmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?

        Benzer Haberler

        Kök hücre bağışında bulunup, tanımadığı bir kadına umut oldu
        Kök hücre bağışında bulunup, tanımadığı bir kadına umut oldu
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Eskil ilçesinde kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı
        Eskil ilçesinde kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı
        Kızının düğünü dönüşü kazada ölen annenin cenazesi memleketine gönderildi
        Kızının düğünü dönüşü kazada ölen annenin cenazesi memleketine gönderildi
        Aksaray'da tek başına yaşadığı köyde kışın zorluklarına rağmen mutlu olması...
        Aksaray'da tek başına yaşadığı köyde kışın zorluklarına rağmen mutlu olması...