Aksaray'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Hami A. (25) idaresindeki 68 AC 201 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 125. Cadde Kavşağı'nda, İsmail A. (35) yönetimindeki 42 AHL 602 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan İsmail A. yönetimindeki otomobil, Mecit Ö'nün (20) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada, Mecit Ö. ve İsmail A. ile Nevra A. (34), Alper Tarık A. (1) ve 3 aylık Aybars A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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