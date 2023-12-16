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        Aksaray'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:22
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        Aksaray'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Hami A. (25) idaresindeki 68 AC 201 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 125. Cadde Kavşağı'nda, İsmail A. (35) yönetimindeki 42 AHL 602 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan İsmail A. yönetimindeki otomobil, Mecit Ö'nün (20) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        Kazada, Mecit Ö. ve İsmail A. ile Nevra A. (34), Alper Tarık A. (1) ve 3 aylık Aybars A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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