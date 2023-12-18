Aksaray'da 3. kattan düşen kadın yaralandı
Aksaray'da 3. kattaki evin balkonundan düşen kadın tedavi altına alındı.
Aksaray'da 3. kattaki evin balkonundan düşen kadın tedavi altına alındı.
İddiaya göre, M.K. (32), erkek arkadaşı A.K'nin (36) Taşpazar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairesinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri A.K'yi gözaltına aldı.
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