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        Aksaray'da 3. kattan düşen kadın yaralandı

        Aksaray'da 3. kattaki evin balkonundan düşen kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:17
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        Aksaray'da 3. kattan düşen kadın yaralandı
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        Aksaray'da 3. kattaki evin balkonundan düşen kadın tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, M.K. (32), erkek arkadaşı A.K'nin (36) Taşpazar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairesinin balkonundan düştü.

        Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Polis ekipleri A.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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