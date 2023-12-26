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        Aksaray'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Aksaray'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:48
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        Aksaray'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aksaray'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Polis, Aksaray-Adana kara yolunda yaptığı denetimlerde, bir tırın arka bölmesine gizlenmiş 5 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen M.M. (42) gözaltına alındı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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