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        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:12 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:48
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        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Ö. idaresindeki 24 DF 678 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 50'nci kilometresi, Sultanhanı ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sedat Şahin (45) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Mehmet Ö. ve yolcular Kürşat G. ile Fatih C. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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