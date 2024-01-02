Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ö. idaresindeki 24 DF 678 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 50'nci kilometresi, Sultanhanı ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sedat Şahin (45) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Mehmet Ö. ve yolcular Kürşat G. ile Fatih C. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.