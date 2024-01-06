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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 37-29 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:32
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 37-29 mağlup etti.

        Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibi Üsküdar Belediyespor'un 20-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 37-29 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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