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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:21
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:Hakkı Demiralay, Serap Kuka

        Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Begiç, Cemre Erkul, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, Sinem Beyazıt)

        PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven)

        Setler: 21-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-7

        Süre: 119 dakika (26, 30, 21, 28, 14)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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