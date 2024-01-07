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        Aksaray'da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:50 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:55
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        Aksaray'da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Alican Y. (22) kontrolündeki 06 BVN 240 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde takla attı.

        Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Erdoğan (42), Yeliz (42), Hüseyin Y. (8) ve Hasan A. (59) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı.

        Yaralılar daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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