Aksaray Valisi Kumbuzoğlu kentte görev yapan gazetecilerle buluştu
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Kumbuzoğlu, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda, kentte görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Gazetecilerin toplumun vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:
"Sizlerle Aksaray için çalışmaktan büyük keyif aldığımı vurgulamak istiyorum. Her gününüz başarılı ve dolu dolu geçsin. Temennim sürekli iyi haberler vermeniz. Birlikte daha güzel başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah güzel haberlerle şehrimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz. Her birinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
Vali Kumbuzoğlu bir süre gazetecilerle sohbet ederek sorularını cevapladı.
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