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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu kentte görev yapan gazetecilerle buluştu

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:03
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu kentte görev yapan gazetecilerle buluştu
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

        Kumbuzoğlu, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda, kentte görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Gazetecilerin toplumun vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Sizlerle Aksaray için çalışmaktan büyük keyif aldığımı vurgulamak istiyorum. Her gününüz başarılı ve dolu dolu geçsin. Temennim sürekli iyi haberler vermeniz. Birlikte daha güzel başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah güzel haberlerle şehrimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz. Her birinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

        Vali Kumbuzoğlu bir süre gazetecilerle sohbet ederek sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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