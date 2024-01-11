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        Aksaray'da tartışan karı koca vazoyla birbirlerini yaraladı

        Aksaray'da birbirlerini vazoyla yaralayan çift, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:27
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        Aksaray'da tartışan karı koca vazoyla birbirlerini yaraladı
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        Aksaray'da birbirlerini vazoyla yaralayan çift, hastaneye kaldırıldı.

        Paşacık Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Ç. (62) ile eşi Yeter Ç. (56) arasında tartışma çıktı.

        Birbirlerine vazoyla saldıran çift, yaralandı.

        Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çift, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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