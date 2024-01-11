Aksaray'da tartışan karı koca vazoyla birbirlerini yaraladı

Aksaray'da birbirlerini vazoyla yaralayan çift, hastaneye kaldırıldı.

Paşacık Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Ç. (62) ile eşi Yeter Ç. (56) arasında tartışma çıktı.

Birbirlerine vazoyla saldıran çift, yaralandı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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