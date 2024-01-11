Aksaray'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Dinçer, kentte bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin vatandaşlara haber ve bilgi akışı sağlama noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Aksaray Belediyesi olarak 5 yılda şehrimize birçok proje kazandırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde de yeniden seçildiğimiz taktirde, şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Birçok projemiz var, bazı projelerimiz de hazır. Biz Aksaray'ın en iyi hizmetlerden yararlanması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız en iyisini hak ediyor, bizlerde en iyisi yapmak için hazırız. Siz değerli basın mensuplarına çalışmalarımızı kamuoyuna aktardığı için teşekkür ediyorum."

Program, soru cevabın ardından sona erdi.