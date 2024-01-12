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        CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir, basınla buluştu

        CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:21
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        CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir, basınla buluştu
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        CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

        Özdemir, kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Gazetecilerin gece gündüz demeden haber peşinden koşarak büyük özveriyle görev yaptığını vurgulayan Özdemir, basın temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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