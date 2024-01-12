CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir, basınla buluştu

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Özdemir, kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin gece gündüz demeden haber peşinden koşarak büyük özveriyle görev yaptığını vurgulayan Özdemir, basın temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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