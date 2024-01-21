Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Eşinin yokluğunu koruyucu ailesi olduğu 3 kardeşle dolduruyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da 5 yıl önce koruyucu ailesi olduğu 3 kardeşe evlerini açan Songül Serin, eşinin vefatından sonra sorumluluğu tek başına alarak çocuklarla yaşamını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşinin yokluğunu koruyucu ailesi olduğu 3 kardeşle dolduruyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da 5 yıl önce koruyucu ailesi olduğu 3 kardeşe evlerini açan Songül Serin, eşinin vefatından sonra sorumluluğu tek başına alarak çocuklarla yaşamını sürdürüyor.

        Gördükleri tedavilere rağmen çocuk sahibi olamayan Şaban ve Songül Serin çifti, 5 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Başvuruları olumlu sonuçlanan çift, 3, 9 ve 13 yaşındaki üç kardeşle evlat özlemini sona erdirdi.

        Songül Serin, eşi Şaban'ın 2 yıl önce vefat etmesi üzerine, zor günlerinde en büyük destekçisi olan çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyor.

        - "Bir çocuğa sahip çıkmak yerine birden fazla çocuğa yuva olmak istedik"

        "Yavrularım" dediği çocuklara şefkatle yaklaşan 55 yaşındaki Serin, AA muhabirine, çocuk sahibi olabilmek için yurt içi ve dışında birçok tedavi yöntemi denemelerine rağmen olumlu sonuç alamadıklarını söyledi.

        Bir çocukları olmasını çok arzu ettiklerini, bunun için koruyucu aileliği araştırdıklarını aktaran Serin, karar verince gerekli başvuruyu yaptıklarını dile getirdi.

        Serin, kurumdan telefonla arayan yetkilinin, "3 kardeşin koruyucu ailesi olmak ister misiniz?" diye sorduğunu belirterek, "Telefonu kapatınca çok acayip oldum. Heyecanlandım, şaşırdım. Kelimelerle anlatamayacağım bir durum oldu. Yıllardır özlemini çektiğim çocuğa kavuşmanın verdiği sevinç de vardı. Çok tuhaf oldum. Bir çocuğa sahip çıkmak yerine birden fazla çocuğa yuva olmak istedik." ifadesini kullandı.

        - "Biz birlikte çok mutluyuz"

        Eşiyle 3 kardeşin koruyucu ailesi olmaya karar verdiklerini vurgulayan Serin, şöyle devam etti:

        "Kuruma gittiğimde yavruları karşımda boy boy görünce çok duygulandım. Kardeşleri ayırmak istemedim ve 3 kardeşin koruyucu ailesi olduk. Allah'a şükür iyi ki de almışız, çok mutluyuz. Çok şükür bir aile gibi olduk. Eşimi kaybettiğimde çok boşluğa düştüm, iyi ki yavrularım yanımdaydı. Gerekli evrakları imzalayarak çocukların, tek başına koruyucu ailesi oldum. Biz birlikte çok mutluyuz. Yavrularımı çok seviyorum, onlarda beni seviyor. Büyük oğlum lise son sınıf okuyor, evimizin büyüğü oldu. Her işimizi birlikte yapıyoruz, her işimle ilgileniyor. Erkek olarak evimizin büyüğü oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da yolcu uçağı düştü
        Afganistan'da yolcu uçağı düştü
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

        Benzer Haberler

        Aksaray'da iki otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da iki otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Kuzeyboru, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor
        Kuzeyboru, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor
        Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Opet ga...
        Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Opet ga...
        Görme engelli Fatma'nın eğitim aşkı
        Görme engelli Fatma'nın eğitim aşkı
        Niğde'de trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi Aksaray'da toprağa...
        Niğde'de trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi Aksaray'da toprağa...