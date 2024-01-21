Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:Aksaray

Hakemler:Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Kuzeyboru: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Begic, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık, Tuğba İvegin Şenoğlu, İrem Çor, Liray Akpınar)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, Meliha Diken, Aslı Kalaç, Drca, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin)

Setler: 19-25, 31-33, 25-22, 15-25

Süre: 112 dakika (25, 38, 27, 22)

AKSARAY

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