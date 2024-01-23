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        Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:42
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        Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen İ.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan İ.K, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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