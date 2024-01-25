Aksaray'da otomobiller çarpıştı 2 kişi yaralandı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Sebahattin C. idaresindeki 68 ADS 687 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut köyü yakınlarında Yılmaz K. kontrolündeki 68 ADH 079 plakalı otomobil ile çarpıştı. ​​​​​​​

Kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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