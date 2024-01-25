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        Aksaray'da otomobiller çarpıştı 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 23:48 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:48
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        Aksaray'da otomobiller çarpıştı 2 kişi yaralandı
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        Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Sebahattin C. idaresindeki 68 ADS 687 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut köyü yakınlarında Yılmaz K. kontrolündeki 68 ADH 079 plakalı otomobil ile çarpıştı. ​​​​​​​

        Kazada, sürücüler yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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