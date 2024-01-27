Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da geri dönüşüm havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Aksaray'da geri dönüşüm havuzuna düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 19:12 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da geri dönüşüm havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da geri dönüşüm havuzuna düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan Cuma Ağıl (18) geri dönüşüm havuzuna düştü.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, havuza düşen işçiyi çıkardı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ağıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Geri dönüşüm havuzuna düşen işçi öldü
        Geri dönüşüm havuzuna düşen işçi öldü
        Düzce´de kazada ölen baba ve kızı, Aksaray´da toprağa verildi
        Düzce´de kazada ölen baba ve kızı, Aksaray´da toprağa verildi
        Aksaray'da köy okullarında çalışmalar devam ediyor
        Aksaray'da köy okullarında çalışmalar devam ediyor
        Küçük İdil akciğerine kaçan leblebinin çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldı
        Küçük İdil akciğerine kaçan leblebinin çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldı
        Aksaray'da bir kişi boşandığı karısını bıçakla yaraladı
        Aksaray'da bir kişi boşandığı karısını bıçakla yaraladı
        Aksaray'da köy okullarına kale ve voleybol direkleri yapıldı
        Aksaray'da köy okullarına kale ve voleybol direkleri yapıldı