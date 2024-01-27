Aksaray'da geri dönüşüm havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

Aksaray'da geri dönüşüm havuzuna düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan Cuma Ağıl (18) geri dönüşüm havuzuna düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havuza düşen işçiyi çıkardı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ağıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.