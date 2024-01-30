Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde T.T'ye ait adrese düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve tabanca malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.