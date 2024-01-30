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        Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:54
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        Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kent merkezinde T.T'ye ait adrese düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve tabanca malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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