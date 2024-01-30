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        Aksaray'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:40
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        Aksaray'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

        Çimeliyeni köyündeki müstakil evde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten etkilenen Kadir K. (26) ve eşi Hatice K. (23) ile Yasin Aras İ, yakınları tarafından baygın bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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