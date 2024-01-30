Aksaray'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Çimeliyeni köyündeki müstakil evde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten etkilenen Kadir K. (26) ve eşi Hatice K. (23) ile Yasin Aras İ, yakınları tarafından baygın bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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