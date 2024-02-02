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        Aksaray'da bir kamyonda 750 bin makaron ele geçirildi

        Aksaray'da bir kamyonda 750 bin makaron ve 30 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:53
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        Aksaray'da bir kamyonda 750 bin makaron ele geçirildi
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        Aksaray'da bir kamyonda 750 bin makaron ve 30 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyon durduruldu.

        Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 750 bin makaron ve 30 kilogram kıyılmış sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

        Kamyondaki M.Y. (24), R.Ü. (52), M.Ö. (31) ve H.S. (54) gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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