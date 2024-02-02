Aksaray'da bir kamyonda 750 bin makaron ele geçirildi Aksaray'da bir kamyonda 750 bin makaron ve 30 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da bir kamyonda 750 bin makaron ve 30 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyon durduruldu.

Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 750 bin makaron ve 30 kilogram kıyılmış sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Kamyondaki M.Y. (24), R.Ü. (52), M.Ö. (31) ve H.S. (54) gözaltına alındı.