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        Aksaray'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:51
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        Aksaray'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ereğli Kapı ve Laleli mahallelerindeki evlerden televizyon, bilgisayar ve cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

        Kent merkezindeki evlere düzenlenen operasyonda Mustafa N. (23), Şahin B. (26) ve İbrahim Ö. (26) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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