Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kumbuzoğlu, mesajında, tarifi imkansız bir acı, telafisi olmayan kayıpların yaşandığı depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini vurguladı.

Yaraların hala tazeliğini koruduğunu ve yüreklerinin hala üşüdüğünü belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç unutmayacağız. Depremde vefat eden kardeşlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağız. Devletimiz güçlü, milletimiz fedakardır. Asrın felaketinde, asrın birlikteliğini sergiledik. Son depremzede kardeşimizin tüm yaraları sarılıncaya kadar da devam edeceğiz. Hiç şüphesiz ki depremin 11 ilde meydana getirdiği derin izleri hemen silmek kolay değil. Ama imkansız da değil. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Yitirdiğimiz bir tek can bile geri gelmeyecek. Ancak şehirlerimiz yeniden imar edilecek, yeniden ayağa kalkacak. Bunun güzel örneklerini görmeye başladık bile. Bu vesileyle depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."