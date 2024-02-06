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        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:22 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:28
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        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
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        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Konya'daki Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Camisi'nde kandilde yoğunluk oluştu.

        Camide namaz öncesi vaaz dinleyen vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ile İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinliler ve tüm İslam alemi için dua etti.

        Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.

        - Aksaray

        Aksaray'da vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu.

        Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

        Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar İl Müftülüğünce Selçuklu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.

        Namazın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

        - Karaman

        Karaman'da Aktekke Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

        Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Cami çıkışında ise vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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