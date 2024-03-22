Aksaray'da tır ve kamyonların akülerini çalan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da araçların aküsünü çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da araçların aküsünü çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, akü hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti.
M.D. (34), Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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