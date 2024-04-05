Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
Salon:Aksaray
Hakemler:Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Merve Atlıer, Edina Begiç, İrem Cor)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Özdemir)
Setler: 25-23, 25-19, 20-25, 25-18
Süre: 107 dakika (30, 23, 26, 28)
AKSARAY
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