Aksaray'da otobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otobüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otobüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Osman Akdağ (51) idaresindeki 58 ACN 863 plakalı tur otobüsü, Aksaray-Konya kara yolunun 45. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Yumuşak'a (6) çarptı.
Ağır yaralanan Yumuşak, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Akdağ, gözaltına alındı.
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