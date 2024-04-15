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        Aksaray'da otobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otobüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:38
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        Aksaray'da otobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otobüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Osman Akdağ (51) idaresindeki 58 ACN 863 plakalı tur otobüsü, Aksaray-Konya kara yolunun 45. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Yumuşak'a (6) çarptı.

        Ağır yaralanan Yumuşak, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Akdağ, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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