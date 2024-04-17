Aksaray'da terör örgütü DEAŞ hükümlüsü bir kişi otobüste yakalandı

Ekipler, "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan S.S'yi yakaladı.

Aksaray'da durdurulan bir otobüste, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.

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