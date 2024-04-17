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        Aksaray'da terör örgütü DEAŞ hükümlüsü bir kişi otobüste yakalandı

        Aksaray'da durdurulan bir otobüste, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:12
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        Aksaray'da terör örgütü DEAŞ hükümlüsü bir kişi otobüste yakalandı
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        Aksaray'da durdurulan bir otobüste, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.

        Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi S.S'nin Adana'dan Ankara'ya gittiğini belirledi.

        Niğde-Ankara kara yolu Alayhan gişelerinde yol kontrol ve denetim uygulaması yapan ekipler, S.S'nin içinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

        Ekipler, "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan S.S'yi yakaladı.

        Hükümlü S.S. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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