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        Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından ısırılan çocuk yaralandı

        Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 23:01 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:01
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        Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından ısırılan çocuk yaralandı
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        Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı.

        Yenimahalle'de oturan bir arkadaşını ziyarete giden Muhammet Ali A. (12), arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı.

        Kulağından ısırılan küçük çocuğun arkadaşı, köpeği Muhammet Ali A'dan uzaklaştırmayı başardı.

        Yaralanan ve büyük korku yaşayan Muhammet Ali A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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