Eskil ilçesinde yağmur duası yapıldı

İlçe Müftüsü Bekir Murat ile çok sayıda vatandaş, Gölbez yaylasında Cuma namazı sonrası yağmur duası için bir araya geldi.

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