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        Eskil ilçesinde yağmur duası yapıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:40
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        Eskil ilçesinde yağmur duası yapıldı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

        İlçe Müftüsü Bekir Murat ile çok sayıda vatandaş, Gölbez yaylasında Cuma namazı sonrası yağmur duası için bir araya geldi.

        Kur'anı Kerim okunmasının ardından Murat, yağmur duası yaptı.

        Program yapılan ikramın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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