Eskil ilçesinde yağmur duası yapıldı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.
İlçe Müftüsü Bekir Murat ile çok sayıda vatandaş, Gölbez yaylasında Cuma namazı sonrası yağmur duası için bir araya geldi.
Kur'anı Kerim okunmasının ardından Murat, yağmur duası yaptı.
Program yapılan ikramın ardından sona erdi.
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