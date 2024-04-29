Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tolga Kırıcı idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 45. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Kırıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kırıcı'nın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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