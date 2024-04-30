Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şampiyon sporcuyla bilek güreşi yaptı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi Gülistan Gönen ile bilek güreşi tuttu.

Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencisi genç sporcu Gönen ile beraberindekiler Vali Kumbuzoğlu'nu ziyaret etti.

Bir süre sohbet ettiği Gönen ile bilek güreşi yapan Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, genç sporcuya başarısından dolayı tebrik etti.

Her alanda çok çalışarak iyi yetiştiren kız çocuklarının ön palana çıkmaya devam ettiğini aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti: