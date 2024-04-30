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        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şampiyon sporcuyla bilek güreşi yaptı

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi Gülistan Gönen ile bilek güreşi tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:43
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        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şampiyon sporcuyla bilek güreşi yaptı
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi Gülistan Gönen ile bilek güreşi tuttu.

        Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencisi genç sporcu Gönen ile beraberindekiler Vali Kumbuzoğlu'nu ziyaret etti.

        Bir süre sohbet ettiği Gönen ile bilek güreşi yapan Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, genç sporcuya başarısından dolayı tebrik etti.

        Her alanda çok çalışarak iyi yetiştiren kız çocuklarının ön palana çıkmaya devam ettiğini aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Valiyi yenerek tam şampiyon oldun. Başarılarının devamını diliyorum. Bilek güreşi bambaşka bir spor dalıdır. Gülistan kızımız gibi başarılı sporcuların sayılarının artması gerekiyor. Sportif başarılar beraberinde akademik başarıları da getiriyor. Gülistan kızımız Aksaray'da bu dalda Türkiye birincisi olan ilk sporcumuz. Devamının da geleceğine inanıyoruz. Kızlarımızın başarıları bizim gurur kaynağımız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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