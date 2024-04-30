Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olacak Kılıç'a, başkan Dinçer makam aracını tahsis etti

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği esnaf Turgut Kılıç'a, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer makam aracını tahsis etti.

Dinçer, yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturan 58 yaşındaki ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç'ın çöpe atılan ekmeleri toplayıp kuşlara vermesiyle ve samimiyetiyle herkesin gönlüne taht kurduğunu söyledi.

Kılıç'ın duygularının ve hissettiklerinin herkesi derinden etkilediğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Turgut amcamızın yaşadığı deneyim, aslında toplumsal dayanışmanın ve insani duyarlılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kendisi çöplerden topladığı ekmekleri kuşlara veriyor. Bu konuda hissetleri ve duyguları kalplere dokundu. Turgut amcamıza duyarlı davranışından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, onun gibi güzel bir insanın aramızda olduğu için gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" programına Turgut Kılıç'ı davet etti. Külliye gitmesi için makam aracımı Turgut amcaya tahsis ettim. Kendisi bu habere çok sevindi. Programa katılmaktan mutluluk duyacağını belirtti."