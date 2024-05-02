Kavgalı kadın futbol maçının cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada her iki kulüp yetkilileri birbirinden şikayetçi oldu.

Dağılgan Stadı 2 No'lu Saha'da, 7. grup da yer alan Aksaray Tuz Gölüspor ile Mersin Mezitli Mercanspor arasında dün oynanan, maçta ev sahibi takım 2-0 galip geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde yer alan iki takımın Aksaray'da yaptığı maçta oyuncuları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, kavgalı karşılaşmanın cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

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