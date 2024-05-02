Kavgalı kadın futbol maçının cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde yer alan iki takımın Aksaray'da yaptığı maçta oyuncuları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, kavgalı karşılaşmanın cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde yer alan iki takımın Aksaray'da yaptığı maçta oyuncuları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, kavgalı karşılaşmanın cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Dağılgan Stadı 2 No'lu Saha'da, 7. grup da yer alan Aksaray Tuz Gölüspor ile Mersin Mezitli Mercanspor arasında dün oynanan, maçta ev sahibi takım 2-0 galip geldi.
Müsabakanın sonunda futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sahada ve soyunma odasında arbede yaşandı. Kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, 6 futbolcu yaralandı.
Yaralı futbolcular ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada her iki kulüp yetkilileri birbirinden şikayetçi oldu.
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