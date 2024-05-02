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        Kavgalı kadın futbol maçının cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde yer alan iki takımın Aksaray'da yaptığı maçta oyuncuları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, kavgalı karşılaşmanın cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:20
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        Kavgalı kadın futbol maçının cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde yer alan iki takımın Aksaray'da yaptığı maçta oyuncuları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, kavgalı karşılaşmanın cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Dağılgan Stadı 2 No'lu Saha'da, 7. grup da yer alan Aksaray Tuz Gölüspor ile Mersin Mezitli Mercanspor arasında dün oynanan, maçta ev sahibi takım 2-0 galip geldi.

        Müsabakanın sonunda futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sahada ve soyunma odasında arbede yaşandı. Kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, 6 futbolcu yaralandı.

        Yaralı futbolcular ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada her iki kulüp yetkilileri birbirinden şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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