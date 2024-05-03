Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Hannan S. idaresindeki Metro Turizm'e ait 79 AF 880 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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