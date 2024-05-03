Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın

Patlama seslerinin de duyulduğu fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Aksaray'da bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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