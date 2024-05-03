GÜNCELLEME - Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Patlama seslerinin de duyulduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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