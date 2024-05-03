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        GÜNCELLEME - Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 08:44 Güncelleme: 03.05.2024 - 08:44
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        GÜNCELLEME - Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Patlama seslerinin de duyulduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin alandaki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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