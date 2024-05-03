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        GÜNCELLEME 3 - Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

        Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:54
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        GÜNCELLEME 3 - Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
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        Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

        Kilis'ten İstanbul istikametine giden Hannan S. idaresindeki Metro Turizm'e ait 79 AF 880 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, Sultan Kaplan (75) ve Suriye uyruklu Fitim Çığıl'ın (70) yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

        - "İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geliyor"

        Kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Kilis'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsünün 02.55'te şarampole devrildiğini belirterek, "İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geliyor. Ağırlıklı Aksaray olmak üzere Nevşehir ve Kırşehir'e yaralılarımızı sevk ettik. Ölülerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Daha sonra Vali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

        - "Kaza sonrası sessizlik çöktü, denize düştüğümüzü zannettim"

        Yaralı yolculardan Elif Arık, AA muhabirine, Adana'dan İstanbul'a kızını ziyarete gittiğini anlatarak, kazayla ilgili şunları kaydetti:

        "Kaza sonrası sessizlik çöktü, denize düştüğümüzü zannettim. Yanımızdakilere, 'Denize mi düştük.' dedim. Otobüs 4-5 takla attı, çok parçalandı. Çok yaralı var. Otobüsün önünde oturan yolcular şoförün uyuduğunu söyledi."

        - Sürücü uyumadığını iddia etti

        Sürücü Hannan S'nin, jandarmadaki ifadesinde, Adana'nın Pozantı ilçesinde mola verdiklerini, sonrasında direksiyona geçtiğini dile getirerek, "Yani daha 2 saat kadar olmuştu. Kesinlikle uyumadım. Beni bir tır sollamaya geçti. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Kaza oldu, çok üzgünüm." dediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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