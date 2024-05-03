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        Aksaray'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:16
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        Aksaray'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Baki S. (20) idaresindeki 64 NR 568 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda E.K. (23) yönetimindeki 42 APZ 979 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücü Baki S. ile aynı otomobildeki Ramazan A. (25) ve B.U. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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