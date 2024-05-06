Aksaray'da ağılın çökmesi sonucu 50 küçükbaş telef oldu

Aksaray'da yağış nedeniyle çöken ağıldaki 50 küçükbaş telef oldu.

Merkeze bağlı Yeşilova beldesi Yılanlı mevkisinde Sefer Kertel'e ait ağılın çatısı, yağmur nedeniyle çöktü. Ağıldaki 50 koyun telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD, çöken ağılda çalışma yürütüyor.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, gazetecilere, bölgede 2 gündür şiddetli yağışların olduğunu söyledi.

Çöken ağılda 7 üreticiye ait toplam 900 küçükbaş bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Ağılın çatısı yağan yağmura dayanamamış ve çökmüş. Ağılın çatısı toprak kaplama olduğu için büyük bir ağırlık yapmış duvarlara. Sonuç olarak da ağıl çökmüş. İhbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal etti. Ekipler, buradaki vatandaşlarla ilk etapta 80'e yakın hayvanı ağıldan canlı olarak kurtarmış. Hayvanların çoğu da yıkılma olmadan dışarı kaçmış. Sabah yapılacak hasar tespiti ile net rakamlar belli olur ancak 50 hayvanın telef olduğunu biliyoruz."